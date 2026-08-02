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Personal de la División Investigaciones (DDI) de la ciudad de Pico Truncado llevó adelante un procedimiento judicial que culminó con el secuestro de un arma de fuego, en el marco de las investigaciones que se siguen por un caso de robo calificado.

La diligencia se concretó en horas de la tarde del día sábado, cuando los efectivos se presentaron en un inmueble ubicado sobre calle Sarmiento, donde ejecutaron una orden de allanamiento dictada por el Juzgado de Instrucción N° 1, a cargo del doctor Leonardo Cimini, actuando en la secretaría de Instrucción, la doctora Daniela Vargas.

Personal de la DDI en el allanamiento. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

Esta actuación procesal se enmarca en la investigación iniciada a raíz del hecho de robo calificado registrado en la intersección de las calles Kuester y Güemes de esta ciudad, jurisdicción dependiente de la Comisaría Segunda de Pico Truncado.

Como resultado de la diligencia ordenada por la justicia, el personal interviniente procedió al secuestro de un arma de fuego tipo revólver, calibre 32, que fue incautado y puesto a disposición de la causa como elemento de interés para la investigación.

Las actuaciones continúan a cargo del juzgado interviniente, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del hecho y determinar las responsabilidades que correspondan.

El robo

El hecho denunciado tuvo lugar el jueves 30 de julio a las 17:00 horas, en jurisdicción de la Comisaría Segunda. Según lo manifestado por la víctima, tres hombres lo interceptaron a bordo de un vehículo en la intersección de calles Kuester y Güemes de la ciudad. Los sujetos lo agredieron físicamente y le sustrajeron dinero en efectivo —más de 500 mil pesos—, un reloj, un anillo y el vehículo marca Chrysler en el que se trasladaba.

En horas de la noche, tras la declaración del damnificado en la que señaló sospechas sobre dos masculinos, personal de la Comisaría Segunda de Pico Truncado procedió a allanar un domicilio ubicado en calle Cepernic de la misma localidad, donde fueron detenidos dos hombres. Sin embargo, tras la indagatoria, al día siguiente ambos quedaron en libertad. En dicho procedimiento no se halló ningún elemento de interés vinculado a la causa.

Posteriormente, el día sábado en la madrugada, el vehículo Chrysler sustraído fue hallado incendiado de manera intencional, a unos 20 kilómetros de Pico Truncado, sobre la ruta provincial Nº 12, en el tramo que une esta localidad con Gobernador Gregores.