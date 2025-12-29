Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 64 años, identificado como D.A., fue hallado con una herida de arma de fuego en el hombro derecho en la vía pública de Pico Truncado, tras presuntamente confrontar a dos sujetos al salir de un local comercial. Pese a que el damnificado se encontraba en aparente estado de ebriedad y declaró no recordar los pormenores, posteriormente aportó características físicas de los agresores. La Comisaría Primera inició actuaciones por lesiones agravadas, y se analizan grabaciones de cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral, el personal que se encontraba de turno en la dependencia policial antes mencionada inició actuaciones preventivas de oficio caratuladas como investigación por lesiones agravadas, luego de que el sistema de monitoreo local alertara sobre la presencia de una persona herida por arma de fuego en la intersección de las calles Moyano y Sarmiento.

Alrededor de las 18:10 horas, personal policial comisionado al lugar observó a un hombre con el torso desnudo y visiblemente afectado por un aparente estado de ebriedad. El ciudadano le manifestó a los efectivos policiales que se había dirigido al local comercial “Autoservicio Bianca” para comprar bebidas alcohólicas.

Sin embargo, al egresar del negocio, relató que se confrontó con dos individuos de sexo masculino, momento en el que uno de ellos efectuó un disparo que le impactó en el hombro lateral derecho, provocándole un fuerte dolor. El damnificado indicó que, tras pedir auxilio en el local, no recuerda más detalles del suceso, ya que perdió el conocimiento.

Se solicitó de inmediato la presencia de una unidad sanitaria, la cual trasladó al hombre al nosocomio local bajo custodia policial. El informe médico preliminar, expedido por la doctora de turno, constató un orificio compatible con arma de fuego en el hombro lateral derecho, aunque no se encontraron restos plomizos, y el hombre fue dado de alta médica posteriormente.

En el lugar del hecho, se realizaron las diligencias de rigor junto a personal del Gabinete Criminalístico local. Se procedió al secuestro de una remera de color verde, marca “Southwind”, que presentaba manchas rojizas y un orificio, presumiblemente la prenda que vestía al momento del ataque.

La investigación se centró en la recopilación de testimonios y pruebas visuales. Se logró constatar la existencia de cámaras de seguridad en viviendas aledañas al sitio en el que ocurrió todo, además de las instaladas en el propio negocio en el que el hombre había ido a comprar. Se dio intervención a la División de Investigación (DDI) local. Asimismo, un informe vecinal posterior no arrojó datos de interés adicionales.

Finalmente, se logró recepcionar la declaración testimonial del ciudadano damnificado, quien, a pesar de su estado inicial, aportó datos de los causantes: dos personas de contextura física delgada, cabello rubio y tez blanca; uno de ellos vestía una camisa con detalles a cuadros. No obstante, el damnificado manifestó no desear instar la acción penal. A pesar de la negativa del afectado, el Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de la localidad de Pico Truncado tomó intervención para continuar con las actuaciones judiciales por lesiones gravadas.