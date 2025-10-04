Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad de la mañana del sábado en Pico Truncado se vio alterada por una denuncia que encendió todas las alarmas: vecinos de la zona oeste escucharon detonaciones de arma de fuego en cercanías del Sindicato de Petroleros y ahora la Justicia busca establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque que, por fortuna o cuestiones del destino, no terminó con personas lesionadas. El hecho derivó en un rápido e intenso despliegue policial que culminó con la demora de tres hombres y el secuestro de un arma de fuego.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia de Santa Cruz, se pudo reconstruir el episodio que ocurrió alrededor de las 7.15 de la mañana, cuando el Centro de Monitoreo Local recibió la alerta por disparos en inmediaciones del acceso oeste a la ciudad, sobre la Ruta Provincial N° 43.

El arma de grueso calibre siendo analizada por los efectivos. FOTO: BRUNO GIALETTI

La denuncia daba cuenta de la presencia de una camioneta Toyota Hilux blanca, en la que se movilizaban los presuntos autores de las detonaciones. De inmediato, las cámaras de vigilancia permitieron seguir el trayecto del vehículo, que avanzaba por la avenida Gobernador Gregores hacia el centro de la localidad.

La intervención policial fue inmediata. Varias patrullas se desplegaron sobre los puntos estratégicos y, minutos más tarde, la camioneta fue interceptada en la intersección de las calles Gobernador Gregores y Don Bosco. Según pudo saber este diario, allí, los efectivos identificaron y demoraron a tres hombres de 37, 28 y 30 años, quienes fueron sometidos a una requisa personal de urgencia. En ese primer control no se hallaron elementos vinculados al hecho, aunque de todas maneras los demorados fueron trasladados al hospital local para su evaluación médica y resguardo.

El rodado sospechoso y un móvil policial. FOTO: HD PICO TRUNCADO

La investigación continuó bajo directivas judiciales. Con la orden correspondiente, que llegó unas horas después, personal policial requisó el rodado en el que se trasladaban los sospechosos. Fue allí donde se encontró un arma de fuego, que estaba en la guantera del rodado, entre los dos asientos, que quedó secuestrada como prueba clave para determinar si fue utilizada en las detonaciones denunciadas. Más allá de eso, se destacó que no hubo personas alcanzadas por los disparos y no se registraron personas lesionadas.

El caso quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado, a cargo de la doctora Vargas, quien deberá evaluar las circunstancias del hecho y definir la situación procesal de los involucrados. Hasta el momento, las diligencias judiciales apuntan a esclarecer el origen de los disparos, el tipo de arma utilizada y el grado de responsabilidad de los tres demorados.