Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La causa por la fuga del interno Matías Ezequiel Ampuero Mella (27), quien había evadido el control de la Unidad Penitenciaria N° 1 de Pico Truncado el pasado martes y había escapado, tuvo un inesperado giro a horas de la madrugada de este lunes 10 de noviembre. El joven se entregó voluntariamente en la Comisaría Primera y ya fue trasladado para quedar alojado en otra ciudad de la zona norte.

Según fuentes consultadas por el diario La Opinión Austral, el hombre fue debidamente examinado, se le practicó el tratamiento médico correspondiente y posteriormente fue trasladado para quedar alojado en la Alcaldía de la ciudad de Caleta Olivia, ubicada detrás de la Comisaría Segunda, sobre la calle José Hernández. El viaje se concretó durante la misma madrugada, informó la fuente oficial de la Policía de Santa Cruz.

Este desenlace se dio luego de un trabajo coordinado entre el personal de la División de Investigaciones (DDI) de la localidad truncadense y otras dependencias policiales. La tareas incluyeron un operativo de búsqueda con unidades caninas. También se estaba buscando en cercanías de domicilios relacionados a Ampuero Mella y en los accesos de la ciudad.

De esa manera, la fuente indicó que la decisión de entregarse fue la opción más esperada. “Se manejaba que, como no se había ido de acá, era muy probable que se entregue o que lo encuentre el personal de la DDI. una de esas dos opciones había”, dijo, e insistió en que “si es que andaba por acá como se había en ese vídeo o lo iban a encontrar o se iba a entregar, y por suerte tomó la decisión de entregarse”.

Respecto al momento en que Ampuero Mella se entregó en la dependencia policial, la fuente señaló que se desarrolló sin incidentes: “Por lo que se ha hablado, el interno llegó tranquilo a la Comisaría, se identificó y dijo que quería entregarse“. Asimismo, indicó que el traslado a la localidad caletense se llevó a cabo de la misma manera, sin problemas.

Consecuencias legales

Finalmente, la fuente policial hizo referencia a las posibles consecuencias legales que enfrenta Ampuero Mella por la evasión, y lo comparó con casos anteriores de otros internos: “Cuando se va de un detenido estando condenado hay cierta pena. Por ejemplo, la vez que se fugaron los tres detenidos, Maximiliano Baró y a Antonio Mena, creo que le dieron un año más de condena por haberse fugado”.

Baró y Mena son dos presos que, en febrero de 2021, se dieron a la fuga de la misma penitenciaria y fueron detenidos en Chubut y Buenos Aires. Los internos cortaron los barrotes, se metieron por un predio con cerco perimetral y pudieron acceder a la medianera que separa la unidad de la calle. La fuga fue en conjunto con Franco “Paragua” Pereyra que, hasta el momento, está prófugo de la Justicia.

La información brindada por la fuente oficial consultada por La Opinión Austral, presupone que el destino del interno de 27 años, que estaba preso por robo calificado por uso de arma de fuego e iba a salir el libertad en septiembre del próximo año, 2026, podía cambiar y tendría que quedarse un año más privado de su libertad.