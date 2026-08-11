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Una insólita intervención policial se llevó a cabo minutos después de las 12 horas del lunes 10 de agosto. Los menores de edad C.C.L. de 12 años, H.A.C.N. de 13 y B.P.B. de 14 fueron sorprendidos cazando con un arma en cercanías de una ruta provincial de Santa Cruz, de acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral.

El operativo se inició a partir de la alerta emitida por el Centro de Monitoreo de Pico Truncado, que detectó a tres personas aparentemente menores de edad, en inmediaciones de Laguna los Patos, cercana a la ruta provincial N° 12, portando y utilizando un arma. Personal de guardia se trasladó de inmediato al lugar.

Al arribar, los efectivos de la Comisaría Primera encontraron a los tres jóvenes. Al ser consultados sobre la actividad que estaban realizando en el sitio, los chicos manifestaron que se encontraban cazando, pero negaron tener consigo ningún arma.

Intervino la Comisaría Primera de Pico Truncado. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Sin embargo, el personal del Centro de Monitoreo, que seguía todo por las cámaras, indicó con precisión el punto donde había quedado el arma. Los nenes habían escondido el elemento a unos tres metros del lugar donde estaban parados.

En consecuencia, los preadolescentes fueron identificados y trasladados a la dependencia policial, donde se notificó a sus progenitores. Antes de retiras a los jóvenes, sus padres solicitaron que fueran examinados por un médico, lo que se realizó sin que se registraran lesiones ni novedades de salud.

Finalmente, tomó conocimiento del hecho la secretaria de turno, de la doctora Sara D’Archivio, quien dispuso el secuestro del elemento y la apertura de causa contravencional. Se secuestró una carabina de acción neumática, calibre .22, color negro, de aproximadamente 104 cm de largo, con numeracióny una caja marca Apolo, color amarillo, con siete balines calibre .22.