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Un automóvil Chevrolet Cruze terminó sobre la vereda luego de que su conductor perdiera el control y colisionara contra el portón de acceso y el muro frontal de una casa. El impacto provocó daños materiales de consideración en el inmueble.

El siniestro ocurrió cerca de las 8 de la mañana en la localidad de Pico Truncado. De acuerdo con la información recabada, en el vehículo viajaban tres personas.

El rodado impactó con la fachada de la casa. FOTO: HDMAS PICO TRUNCADO

Tras el choque, el Cruze quedó detenido entre un poste de alumbrado y varios árboles, luego de derribar el portón y parte del paredón de la vivienda, informó HDMAS.

Efectivos de la Comisaría Primera se hicieron presentes en el lugar y demoraron a los ocupantes. Por su parte, personal de la Dirección de Tránsito le practicó un test de alcoholemia al conductor, que arrojó resultado positivo. El automóvil fue retenido.

Así quedó el móvil en la vivienda. FOTO: HDMAS PICO TRUNCADO

También acudieron profesionales del Hospital Distrital como medida preventiva. Además, trabajadores de Distrigas inspeccionaron el nicho de gas de la propiedad para descartar posibles daños derivados de la colisión.