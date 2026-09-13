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Una mujer de 44 años denunció un episodio de amenazas ocurrido durante la noche en su vivienda de Pico Truncado, conoció La Opinión Austral a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz.

El hecho se registró alrededor de las 21:40 del sábado, cuando la damnificada se encontraba en su domicilio de la calle Bustos y escuchó ruidos provenientes de la puerta principal.

Al acercarse, observó a un hombre desconocido que habría comenzado a manotear la puerta e intentaba ingresar por la fuerza a la vivienda. Según relató, el sujeto utilizó insultos y expresiones que no fueron reproducidas en la denuncia, mientras le exigía que lo dejara entrar.

Luego de permanecer algunos instantes frente al domicilio, el hombre se retiró caminando en dirección a la calle Belgrano, informaron fuentes policiales a este medio.

La mujer manifestó haber sentido temor por el accionar del desconocido y por los términos que habría utilizado durante el episodio. La denuncia fue radicada cerca de las 23 en la Comisaría Segunda de Pico Truncado.

La causa fue caratulada como denuncia por amenazas y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 de esa localidad. Hasta el momento, el presunto autor no fue identificado.