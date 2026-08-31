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En las instalaciones de la Comisaría Primera de la localidad de Pico Truncado se recibió una denuncia por una presunta estafa. El denunciante resultó ser un hombre de 26 años, quien detectó movimientos de dinero que no reconoció en su billetera virtual Naranja X.

Según informaron a La Opinión Austral, el damnificado descubrió la falta de dinero cuando se dirigió a un negocio e intentó realizar un pago mediante código QR. En ese momento constató que no contaba con la totalidad del dinero disponible en su cuenta.

Al revisar los movimientos, observó que le faltaba una suma total de $563.628,52, correspondiente a tres operaciones registradas durante la noche del 29 de agosto.

El detalle de los movimientos informado en la denuncia es el siguiente:

– “IVA Servicios digitales RG 4.240”: $77.360,78, con fecha 29 de agosto de 2026 a las 23:17, operación N° 14249545422.

– “PERC. RG 5.617 ARCA”: $110.515,40, con fecha 29 de agosto de 2026 a las 23:17, operación N° 14249545396.

– “Pago con tarjeta de débito”: $375.752,34, con fecha 29 de agosto de 2026 a las 23:27, operación N° 14249545372.

A raíz de lo ocurrido, el hombre se comunicó con personal de la tarjeta Naranja X. Desde la empresa le solicitaron que realizara una denuncia judicial para dejar constancia de la situación.