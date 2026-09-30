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Un hombre de 36 años terminó detenido luego de protagonizar serios disturbios y arremeter verbalmente contra el personal policial que acudió al lugar para contener un altercado familiar.

El procedimiento se puso en marcha tras una alerta generada desde el Centro de Monitoreo local, donde se advirtió sobre la ocurrencia de un desorden en la intersección de la avenida 13 de Diciembre y la calle España. Frente a la llamada de aviso que daba cuenta de la alteración del orden urbano, una patrulla de la fuerza provincial se dirigió raudamente hacia la dirección indicada para verificar lo que estaba sucediendo en el sector.

Al arribar al cruce de arterias, los efectivos entablaron contacto con una vecina de la zona, quien manifestó ante la comitiva policial haber mantenido una discusión previa con su hijo. Según pudo saber La Opinión Austral, con la premisa de desescalar el conflicto y desactivar cualquier tipo de escalada violenta, los uniformados intentaron entablar un diálogo persuasivo con el involucrado. Sin embargo, lejos de deponer su actitud o colaborar con las autoridades, el sujeto de 36 años reaccionó de forma intempestiva y agresiva, proferiendo severos insultos contra los efectivos y negándose rotundamente a acatar las indicaciones brindadas en el lugar.

Frente a la creciente hostilidad del individuo y con la clara prioridad de resguardar la integridad física de los presentes y restablecer la tranquilidad en el vecindario, los agentes procedieron a la contención del causante. Para neutralizar el riesgo, el personal policial debió aplicar la fuerza mínima y necesaria de acuerdo con los protocolos operativos vigentes, logrando así su efectiva reducción en la vía pública.

Siguiendo los pasos normativos exigidos para las intervenciones con aprehendidos, el hombre fue trasladado en primera instancia al nosocomio local, donde los profesionales de guardia le realizaron el examen médico de rigor para certificar su estado de salud. Posterior al chequeo asistencial, el individuo fue derivado a la dependencia policial correspondiente, quedando alojado en carácter de detenido a disposición de las autoridades competentes por contravención e infracción al Código de Faltas Provincial.