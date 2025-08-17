Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La madrugada del domingo en Pico Truncado fue escenario de un episodio de inusitada violencia y descontrol que comenzó en un local nocturno y terminó con daños en una dependencia policial. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, la División Comisaría Segunda recibió un llamado de emergencia que solicitaba presencia inmediata en el bar “El Gauchito”, ubicado en la intersección de avenida 13 de Diciembre y calle Tucumán, donde se estaba registrando un hecho presuntamente ilícito.

Al arribar al lugar, los efectivos se encontraron con un hombre que intentaba retirarse de manera apresurada, visiblemente alterado y en estado de exaltación. Lejos de calmarse ante la intervención policial, el sujeto respondió con insultos, amenazas e intentos de incitar a los uniformados a pelear, negándose en todo momento a brindar su identidad. La escena, presenciada por algunos de los clientes que aún permanecían en el lugar, no tardó en generar tensión y obligó a los agentes a reducirlo para evitar que la situación pasara a mayores.

Tras el arribo de las fuerzas de seguridad, el desencajado hombre invitó a los agentes a pelear.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, tras ser examinado por un médico de guardia, el hombre fue trasladado a la Comisaría Segunda, donde quedó alojado. Sin embargo, su comportamiento agresivo no cesó: en un arranque de violencia, causó destrozos en la pared de durlock de uno de los pasillos de la dependencia policial, lo que obligó a los efectivos a reforzar las medidas de contención para evitar mayores daños. Posteriormente, se labraron las actuaciones correspondientes con intervención del área de Criminalística.

El caso fue elevado al Juzgado de Instrucción N.º 1 de Pico Truncado, que dispuso que, cumplidos los plazos legales, el detenido fijara domicilio y recuperara su libertad. De esta manera, el hombre quedó nuevamente en las calles de la ciudad, aunque bajo la órbita judicial.