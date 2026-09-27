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Un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta fue trasladado a las instalaciones del Hospital Distrital tras un choque con un auto en la intersección de avenida Sarmiento y la calle Campano, en la localidad de Pico Truncado.

El siniestro se registró el sábado por la tarde e involucró a un Fiat Argo blanco y una motocicleta en la que viajaba un joven. Fuentes consultadas por HD Pico Truncado informaron que el conductor de la moto fue asistido y derivado al centro de salud.

Hasta el momento no se difundieron detalles sobre su estado ni sobre la gravedad de las lesiones. La moto y el rodado quedaron parcialmente destruidos a un lado del camino.

Luego del choque, amigos del motociclista retiraron la moto del lugar. Mientras se realizaban las primeras actuaciones, efectivos de la Comisaría Primera interrumpieron el tránsito en el carril norte de la avenida Sarmiento.