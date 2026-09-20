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Un hombre se subió este domingo al mediodía a la antena de la Municipalidad de Pico Truncado y permaneció allí durante varios minutos mientras reclamaba por su situación laboral y económica. Según informaron HD Pico Truncado y Truncado Informa, aseguraba haber recurrido a distintas autoridades en busca de ayuda.

Desde lo alto de la antena, el hombre expresó su desesperación y pidió trabajo. En medio de la situación, se lo escuchó gritar: “Me mato, guacho, me mato. Denme trabajo. Denme algo como la gente”.

El episodio ocurrió en el predio interno del municipio, donde se desplegó un operativo para asistirlo y lograr que pudiera bajar de manera segura.

Intervención

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Primera, personal de Bomberos y una ambulancia. Mientras permanecía en la antena, el hombre continuó manifestando su preocupación por la falta de trabajo y las dificultades económicas que atravesaba junto a su familia.

Durante el diálogo con los efectivos, también habría señalado que había recurrido a distintos lugares en busca de ayuda, sin encontrar una respuesta a su situación.

Con el paso de los minutos, comenzó a descender por la estructura. Los bomberos se acercaron para acompañar la maniobra y evitar que sufriera una caída.

Finalmente, logró bajar y fue asistido por el personal que participó del operativo. Luego, fue trasladado en ambulancia al Hospital Distrital de Pico Truncado para recibir atención médica.

El operativo concluyó una vez que el hombre fue retirado del lugar. Hasta el momento, se aguarda información oficial sobre el episodio y su estado de salud.