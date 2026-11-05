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Durante las primeras horas de la mañana de este jueves, un principio de incendio desatado en el entretecho de una propiedad particular en la localidad de Pico Truncado requirió la intervención urgente de los bomberos de la Policía provincial, quienes lograron sofocar el fuego de raíz y evitar daños estructurales de gravedad.

El incidente se declaró en plena franja matutina, en el lapso comprendido entre las 09:20 y las 10:10 horas, en la esquina conformada por las calles Ramón Lista y Mitre. La emergencia se activó tras el llamado de los ocupantes de la finca y vecinos del sector, quienes advirtieron con preocupación la presencia de humo denso que comenzaba a filtrarse desde la estructura superior de la vivienda. Ante esta situación, se comisionó con premura a una dotación pertenecientes a la División Cuartel 6° de Bomberos.

Al arribar a la escena de los hechos, las brigadas de rescate constataron que el foco ígneo se localizaba en el área del entretecho, una zona sumamente crítica en las construcciones debido a la presencia de tirantes de madera, materiales aislantes y tendidos de cables que suelen acelerar la combustión si no se interviene a tiempo.

Según pudo saber La Opinión Austral, ante al peligro inminente de propagación hacia los ambientes principales de la casa, los bomberos desplegaron de inmediato una línea devanadera de alta presión. Con un certero ataque hidráulico, las cuadrillas lograron penetrar la estructura, extinguir la combustión y circunscribir el área afectada. Una vez sofocado el fuego, el personal abocado al operativo procedió a realizar una exhaustiva inspección visual y táctil del sector mediante tareas de remoción, comprobando la total ausencia de puntos calientes que pudieran originar un reencendido.

El procedimiento contó con un eficiente trabajo de coordinación interagencial en la vía pública. Mientras los servidores públicos combatían las llamas, efectivos de la División Comisaría Segunda acordonaron el perímetro para resguardar la seguridad del lugar, inspectores de Tránsito Municipal ordenaron la circulación en la encrucijada para garantizar el libre despliegue de las unidades de emergencia, y operarios de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) interrumpieron preventivamente el suministro eléctrico en la manzana para minimizar cualquier riesgo adicional.