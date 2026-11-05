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Durante la tarde de este miércoles, un voraz incendio desatado en el interior de una residencia de la localidad de Pico Truncado demandó un extenso e imponente operativo de emergencia para sofocar las llamas, neutralizar el riesgo de explosión y asistir al único morador de la finca, quien debió ser trasladado de urgencia al hospital local.

Según pudo saber La Opinión Austral, el siniestro se declaró a las 14:05 horas en una propiedad emplazada sobre la calle Tucumán al 200. Tras el desesperado pedido de auxilio ingresado a los centros de despacho por vecinos de la cuadra que advirtieron densas columnas de humo negro emergiendo de la vivienda, se comisionó con extrema celeridad a una dotación perteneciente a la División Cuartel 6° de Bomberos de la Policía de Santa Cruz.

Al arribar a la escena de la emergencia, los servidores públicos constataron que el fuego se propagaba con virulencia en el interior de la casa, afectando directamente a tres ambientes principales: una habitación, la cocina y el baño. Ante la amenaza latente de un colapso estructural o una deflagración mayor, los bomberos procedieron en primera instancia al protocolo estricto de seguridad, disponiendo el corte inmediato de los suministros de energía eléctrica y el cierre de la red de gas natural, tarea para la cual se solicitó la presencia urgente de las cuadrillas técnicas de la empresa estatal Distrigas.

Una ambulancia afuera de la morada afectada. FOTO: HD PICO TRUNCADO

Garantizada la interrupción de los servicios esenciales, el personal bomberil inició el ataque directo a las llamas utilizando líneas de manguera de alta presión y líneas devanaderas. Tras una intensa labor de enfriamiento y combate del foco principal, las cuadrillas utilizaron herramientas de mano para ejecutar la remoción de escombros, chapas y tirantería incandescente, logrando circunscribir la combustión y evitar que las ráfagas de viento propagaran las llamas hacia las propiedades linderas.

En medio del despliegue operativo, el único habitante de la residencia fue asistido en el lugar por el personal médico que acudió a bordo de una ambulancia del nosocomio local. Debido a la inhalación de humo y como medida estrictamente preventiva, los profesionales de la salud ordenaron su inmediato traslado hacia la guardia del hospital para someterlo a estudios de control y descartar afecciones en sus vías respiratorias.