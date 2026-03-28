Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Efectivos de la División Comisaría Segunda de la ciudad de Pico Truncado secuestraron una motocicleta que presentaba irregularidades en su identificación, en el marco de un operativo preventivo desarrollado durante la madrugada.

El hecho se registró en las primeras horas del día viernes, mientras el personal realizaba tareas de patrullaje estratégico por distintos sectores de la ciudad, una práctica que se ha intensificado en los últimos meses como parte de las políticas de prevención impulsadas en Santa Cruz. Fue en ese contexto que los uniformados detectaron una situación que llamó su atención: un joven trasladaba a pie un motovehículo por la vía pública.

La escena, que en apariencia podría haber pasado desapercibida, despertó sospechas al tratarse de un horario poco habitual para ese tipo de maniobra. Al acercarse el móvil policial y requerir la identificación del individuo, el joven –que luego se establecería sería menor de edad– reaccionó de manera evasiva. Sin mediar palabra, se dio a la fuga a toda velocidad, dejando abandonada la motocicleta sobre la calle Bustos.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a asegurar el perímetro y a inspeccionar el rodado. Fue allí donde se confirmaron las irregularidades: la motocicleta no contaba con chapa patente y, además, presentaba adulteraciones tanto en la numeración del motor como del chasis, dos elementos clave para la identificación legal de cualquier vehículo.

El rodado fue secuestrado de manera preventiva y quedó bajo resguardo policial. En paralelo, se iniciaron las actuaciones correspondientes y se dispuso la intervención de las áreas técnicas para avanzar con el peritaje, que permitirá determinar su procedencia y, eventualmente, dar con su legítimo propietario.