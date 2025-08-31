Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un procedimiento judicial en Pico Truncado derivó en el secuestro de un vehículo que días atrás había sido protagonista de una temeraria escena en la vía pública. La División de Investigaciones (DDI) diligenció el pasado jueves una orden de allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Alem al 1300, en el marco de una causa que investiga un episodio de conducción riesgosa que generó alarma entre los vecinos de la ciudad.

La medida, ordenada por el Juzgado de Instrucción N°1 de Pico Truncado, a cargo del juez subrogante Marcelo Nieva Figueroa y la secretaria de Instrucción Sayra D’Archivio, tuvo como resultado el secuestro de un rodado marca Torino, identificado como el mismo que había sido utilizado en la maniobra peligrosa. El vehículo fue trasladado a la División Comisaría Segunda, donde permanece resguardado.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el hecho investigado ocurrió en pleno mediodía, cuando el Torino circulaba por la vía pública a gran velocidad, con un menor de edad al volante y otro joven recostado sobre el capot mientras el automóvil avanzaba por las calles de la ciudad. La insólita y riesgosa conducta fue vista por transeúntes y otros automovilistas, que advirtieron sobre el peligro que representaba tanto para los protagonistas como para terceros.

La causa se inició a partir de estas denuncias, que derivaron en la intervención de la DDI y en las posteriores medidas judiciales. El secuestro del vehículo constituye un paso clave en la investigación, ya que permitirá avanzar en la identificación de responsabilidades y en la determinación de las circunstancias en las que los menores accedieron al rodado.

La escena de un joven acostado sobre el capot mientras otro conducía a toda velocidad expuso una imprudencia individual y también una falta de conciencia sobre los riesgos que este tipo de conductas generan en la comunidad.

Las autoridades policiales remarcaron que este tipo de episodios no pueden ser minimizados como una “travesura”, dado que implican un serio riesgo para la seguridad vial. De hecho, en distintos puntos del país se han registrado accidentes fatales vinculados a prácticas irresponsables de jóvenes que acceden a vehículos sin la debida supervisión.