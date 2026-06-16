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Un accidente de tránsito ocurrido durante la noche del sábado generó preocupación en Pico Truncado y dejó como saldo una mujer con lesiones leves, importantes daños materiales y un operativo de emergencia que movilizó a distintas áreas de seguridad y asistencia de la ciudad. El hecho se registró alrededor de las 22 horas en la intersección de las calles Ramón Lista y Pueyrredón, donde un automóvil terminó impactando violentamente contra un árbol tras desviarse de su trayectoria.

De acuerdo con la información recabada por el portal de noticias local HD Pico Truncado y lo que pudo saber La Opinión Austral, la conductora circulaba a bordo de un Peugeot 206 acompañada por un perro que viajaba dentro del habitáculo del vehículo. Por causas que fueron reconstruidas a partir de los primeros testimonios y las averiguaciones realizadas en el lugar, el animal habría saltado sobre la mujer mientras conducía, provocando una situación inesperada que derivó en la pérdida de control del rodado.

El perrito que habría provocado el suceso. FOTO: HD PICO TRUNCADO

En cuestión de segundos, el automóvil se salió de la línea de circulación y terminó impactando contra un árbol ubicado en las inmediaciones de la mencionada esquina. El fuerte golpe generó alarma entre vecinos y ocasionales transeúntes, quienes rápidamente dieron aviso a los servicios de emergencia.

Minutos después arribaron al lugar efectivos de la Comisaría Segunda de Pico Truncado, personal de la Unidad Sexta de Bomberos y agentes de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes desplegaron un operativo para asistir a la conductora, asegurar la zona y realizar las actuaciones correspondientes.

La mujer fue atendida inicialmente en el lugar y posteriormente trasladada al hospital local para una evaluación médica más exhaustiva. Allí fue sometida a distintos controles clínicos con el objetivo de descartar lesiones de gravedad producto del impacto.

Afortunadamente, tras las evaluaciones realizadas por los profesionales de la salud, se determinó que las heridas sufridas eran de carácter leve, por lo que la situación no revistió mayor gravedad desde el punto de vista médico.

Mientras tanto, los inspectores de Tránsito avanzaron con las diligencias administrativas de rigor. Como parte del procedimiento, se le practicó a la conductora el correspondiente test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. El dato permitió descartar la presencia de alcohol como factor determinante en la mecánica del accidente.

Sin embargo, durante la inspección de la documentación obligatoria para circular, los agentes detectaron que el vehículo no contaba con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente. Como consecuencia, se dispuso el secuestro preventivo del Peugeot 206 hasta tanto se regularice la situación administrativa correspondiente.