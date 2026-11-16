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Un intento de robo contra una vivienda particular de Pico Truncado terminó frustrado gracias a la rápida reacción y el compromiso profesional de un integrante de la fuerza policial que, aun encontrándose fuera de su horario laboral, no dudó en intervenir para defender la propiedad de un vecino y poner freno al delito en plena calle.

La secuencia de tensión se desató pasada la medianoche en la intersección de las calles Ramón Lista y España, un sector habitualmente sereno de la ciudad del norte santacruceño. En ese preciso instante, un suboficial de la Policía de Santa Cruz que se encontraba de franco de servicio transitaba por las inmediaciones y advirtió movimientos sumamente sospechosos en torno a un domicilio particular. Con el ojo entrenado por el oficio cotidiano, el efectivo observó con claridad cómo dos hombres intentaban vulnerar los accesos de la vivienda con el evidente propósito de ingresar a robar.

Lejos de mirar hacia otro lado o demorar su reacción, el suboficial dio la voz de alto e intervino de inmediato. Al verse sorprendidos in fraganti por la presencia del policía, los dos sospechosos abortaron la maniobra y emprendieron una veloz fuga a pie en distintas direcciones, buscando perderse entre las sombras y las arterias aledañas. Sin embargo, en medio de la corrida nocturna, el efectivo logró darle alcance a uno de los involucrados, a quien interceptó y redujo con firmeza en el lugar, manteniéndolo inmovilizado sobre el suelo bajo estricto control hasta la llegada de los refuerzos, indicaron fuentes consultadas por La Opinión Austral.

Simultáneamente, el sistema de emergencias 911 había recibido el alerta telefónico que daba cuenta del presunto intento de intrusión en la finca, motivando el rápido despliegue del personal de guardia perteneciente a la División Comisaría Segunda de Pico Truncado. Al arribar los patrulleros a la esquina de Ramón Lista y España, los uniformados tomaron formalmente la custodia del sujeto reducido por el suboficial y procedieron a su inmediata aprehensión.

Cumpliendo con los protocolos legales y sanitarios de rigor, el detenido fue trasladado en primera instancia hacia las instalaciones del hospital distrital local para ser sometido al correspondiente examen médico preventivo antes de su alojamiento en los calabozos de la dependencia policial. En paralelo, otro móvil policial ejecutó un intenso rastrillaje por las manzanas circundantes con el objetivo de dar con el paradero del segundo sospechoso, quien había logrado escabullirse aprovechando la oscuridad de la noche y continuaba siendo intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

En la escena del frustrado ilícito también se hizo presente el personal especializado del Gabinete Criminalístico, cuyos peritos llevaron adelante las inspecciones oculares, el levantamiento de posibles rastros y las diligencias técnicas de rigor sobre las aberturas y el perímetro de la propiedad afectada. Por el hecho tomó inmediata intervención el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 de Pico Truncado, magistratura ante la cual fueron elevadas las actuaciones sumariales para definir la situación procesal del aprehendido.