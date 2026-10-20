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Un interno de 38 años causó daños en una celda de la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Pico Truncado y se autolesionó. El hecho fue advertido a las 8:30 del lunes 19 de octubre del corriente año, cuando el personal abrió el sector de celdas.

Según informaron fuentes de la Policía de Santa Cruz a La Opinión Austral, el hombre estaba alojado en la celda 4 del sector de aislamiento “A y B”. En ese momento se encontraba agresivo y había dañado una lámpara y el foco del lugar, además de autolesionarse.

El personal penitenciario pidió presencia policial alrededor de las 10. La Comisaría Primera acudió al establecimiento y realizó las diligencias junto con Criminalística. Fuentes policiales informaron que el lugar inspeccionado había sido modificado por personal penitenciario.

También se dio intervención a la secretaría de turno del Juzgado de Instrucción Penal N° 1.