En horas del mediodía del martes, un accidente de tránsito en el ingreso al Parque Nacional Monte León movilizó al personal de la División Cuartel 7 de Puerto Santa Cruz. Un vehículo Toyota SW4 chocó con un guanaco que se cruzó inesperadamente sobre la calzada.

La camioneta, con tres ocupantes oriundos de Pico Truncado, sufrió un impacto frontal que activó todos los airbags del rodado, protegiendo a los pasajeros durante la colisión. El conductor, que posee una prótesis espinal, fue asistido con un collar cervical preventivo para evitar lesiones mayores.

Los tres ocupantes fueron trasladados al hospital de Comandante Luis Piedra Buena para una evaluación médica completa. Además, los bomberos realizaron tareas de seguridad en el vehículo, desconectando la batería para prevenir riesgos de incendio.

Producto del impacto, el guanaco murió y quedó a un costado de la ruta, evidenciando los riesgos que implica la presencia de fauna silvestre en las rutas patagónicas.

Seguridad vial y fauna en rutas patagónicas

Este accidente vuelve a poner en relieve la importancia de prestar atención a la fauna silvestre en las rutas de la Patagonia. Desde la Superintendencia de Bomberos de la Policia de Santa Cruz recomiendan

Reducir la velocidad en zonas señalizadas como reservas o parques nacionales. Prestar especial atención al amanecer y al atardecer, momentos de mayor movimiento de guanacos y choiques cerca de la banquina. Evitar maniobras bruscas: frenar de forma lineal ante la presencia de un animal para prevenir vuelcos. Uso correcto del cinturón de seguridad: los sistemas de seguridad, como cinturones y airbags, son vitales para salvar vidas.