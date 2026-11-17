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Un descuido doméstico tan cotidiano como peligroso –una colilla de cigarrillo mal apagada– se combinó con las ráfagas características del viento de Santa Cruz para desatar un principio de incendio en el patio trasero de una vivienda de Pico Truncado, generando momentos de lógica tensión entre sus moradores antes de que la rápida reacción familiar y la intervención profesional evitaran que el fuego alcanzara la estructura principal de la casa.

La secuencia de emergencia se activó exactamente a las 14:43 horas de este lunes, momento en que el Centro de Monitoreo local emitió un aviso urgente alertando sobre la presencia de fuego en el fondo de un domicilio emplazado sobre la calle Jorge Cepernik al 200. De inmediato, una dotación compuesta por cinco efectivos especializados a bordo de una unidad autobomba perteneciente a la División Cuartel 6° de Bomberos —dependiente del Departamento Zona II de la Policía de Santa Cruz– se desplazó con celeridad hacia el lugar indicado, articulando acciones en el terreno con personal policial de la División Comisaría Segunda.

Al arribar a la propiedad y franquear el acceso hacia el sector posterior, los servidores públicos constataron que el foco ígneo ya había sido combatido y sofocado en primera instancia por los propios residentes de la vivienda, quienes echaron mano a baldes y mangueras con agua ni bien advirtieron el humo y las primeras llamas. No obstante, el avance inicial del fuego había alcanzado a provocar daños materiales en el mobiliario exterior dispuesto en el patio, afectando directamente un sillón, dos sillas y una cucha.

Según pudo saber La Opinión Austral, durante la minuciosa inspección ocular y las tareas de verificación preventiva realizadas sobre los restos calcinados, los peritos bomberiles lograron reconstruir con precisión la mecánica del siniestro. Todo se originó cuando una colilla de cigarrillo mal apagada entró en contacto directo con el tapizado inflamable del sillón exterior; en cuestión de segundos, la combustión latente encontró en el viento reinante el combustible necesario para avivar la brasa y propagar las llamas hacia los elementos contiguos.

Con el rigor técnico que exige cada intervención para evitar sorpresas posteriores, la dotación del Cuartel 6° procedió a remover y enfriar los materiales afectados hasta descartar por completo cualquier punto caliente o riesgo de reignición. Asimismo, los efectivos mantuvieron un diálogo cercano con los habitantes del inmueble, brindándoles pautas claras y recomendaciones esenciales de prevención doméstica para extremar los cuidados frente al clima ventoso de la región.

Cuando el reloj marcaba las 15:12 horas, tras casi media hora de labor preventiva y aseguramiento de la escena, los bomberos dieron por concluido el operativo sin registrar personas lesionadas ni novedades en el personal interviniente ni en los materiales de trabajo.