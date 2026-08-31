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Una mamá de 31 años denunció en la Comisaría Segunda de Pico Truncado que su hija menor de edad recibe audios a través de WhatsApp en los que la amenazan. La damnificada tiene tan solo 12 años.

De acuerdo con lo que conoció La Opinión Austral, la mamá estuvo en contacto con la profesora de fútbol de su hija y supo que el papá de otra nena del equipo la acusa de haber robado un celular. El hombre le había enviado audios a la docente.

En los mensajes, el hombre habría comenzado a culpar y amenazar a la niña, de 12 años, acusándola de haberle robado el teléfono celular a su hija. La denunciante sostuvo que esa acusación no era verdadera.

Posteriormente, el hombre habría continuado enviando audios con expresiones intimidatorias. De acuerdo con la denuncia, manifestó que, cuando encontrara a la menor, “iban a solucionar los inconvenientes”.

Ante los términos de los mensajes, la mujer expresó sentir temor por las amenazas y solicitó el dictado de medidas cautelares para proteger a su hija.

La causa quedó bajo la intervención del Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado. El señalado como imputado es un hombre vinculado familiarmente con una de las compañeras de fútbol de la menor.