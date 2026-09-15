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Una mujer de 34 años denunció un episodio de daños y amenazas ocurrido durante la tarde del martes en un barrio de la ciudad de Pico Truncado, en la zona norte de la provincia de Santa Cruz.

El hecho se registró alrededor de las 19:20 del lunes 14 de septiembre pasado, cuando la mujer se encontraba estacionando su Chevrolet Prisma gris junto a su pareja y su hija de 5 años.

En ese momento, observó que un Toyota Etilos de color bordó realizaba una maniobra marcha atrás sin las balizas encendidas. Antes de que se produjera una posible colisión, la mujer tocó bocina para advertir al conductor.

Sin embargo, el vehículo se detuvo y un hombre descendió del rodado con una actitud agresiva. El sujeto habría comenzado a insultarla y luego le dio una patada al Chevrolet Prisma, provocando daños en el espejo retrovisor.

Además, la denunciante aseguró que el hombre le profirió términos intimidatorios que le generaron temor. Por ese motivo, solicitó que se disponga una prohibición de acercamiento.

Luego del episodio, el conductor del Toyota se retiró del lugar. La mujer realizó la denuncia cerca de las 19:30 y se llevaron adelante las diligencias correspondientes con personal de Criminalística. La causa quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1.