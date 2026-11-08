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Una mujer de 27 años de edad resultó detenida en el local nocturno “Tercer Tiempo”, de la ciudad de Pico Truncado, luego de que personal policial encontrara entre sus prendas un arma de fuego calibre. En la misma jornada aprehendieron a dos hombres de 19 y 22 años, quienes habrían reaccionado de manera agresiva para defender a la ciudadana.

La intervención comenzó cerca de las 3:55 de la madrugada del sábado, cuando personal de monitoreo local recibió un pedido de asistencia del agente que cumplía servicio adicional en el boliche, que se encuentra ubicado sobre la calle Mariano Moreno, entre Roca y Sarmiento. El aviso indicaba que tenían demorada a una mujer que portaría un arma.

Asimismo, el responsable del servicio adicional explicó a la Policía que habían recibido información de terceros sobre una mujer con vestido azul que estaría exhibiendo un arma en el baño de mujeres. Con esos datos, localizaron a la vecina y le realizaron un palpado preventivo. Así, descubrieron que llevaba un arma gris, con empuñadura marrón y calibre .22.

Se descompensó y convulsionó

A las 4:05 de la madrugada del sábado pasado, la mujer fue aprehendida por los efectivos policiales de la Comisaría Primera de Pico Truncado. Luego, dos hombres que estaban en el lugar comenzaron a mostrarse agresivos con los uniformados y, de acuerdo con lo que conoció La Opinión Austral, entorpecieron el procedimiento. Los dos fueron detenidos.

Por tratarse de un lugar de concurrencia masiva, la Secretaría de turno dispuso que la mujer fuera trasladada a la dependencia policial y que el arma fuera secuestrada en ese lugar. El personal del Gabinete Criminalístico realizó las diligencias correspondientes y se incautó de una pistola del calibre indicado anteriormente, con número de serie 14248.

Además, los tres fueron trasladados al Hospital Distrital para ser examinados y luego quedaron alojados en la unidad policial. Sin embargo, horas después la mujer manifestó sentirse mal, se descompensó y comenzó a convulsionar. Por lo que un móvil sanitario la trasladó nuevamente al centro de salud de la ciudad, donde quedó en observación.

La secretaria de turno, con autorización del magistrado interviniente, dispuso que los tres cumplieran los plazos legales y recuperaran la libertad luego de fijar domicilio. En el caso de la mujer, la medida se concretó una vez que regresara del nosocomio.