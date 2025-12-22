Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un accidente de tránsito registrado durante la noche del sábado en Pico Truncado derivó en un procedimiento policial y de tránsito que dejó como saldo el secuestro de un automóvil, una conductora con alcoholemia positiva y la demora de un hombre por disturbios en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 23 horas en la intersección de las calles Pueyrredón y Pasaje Colón, cuando el Centro de Monitoreo local detectó una colisión sin personas lesionadas e informó de inmediato a las fuerzas de seguridad. En el siniestro se vieron involucrados un automóvil Ford EcoSport y una motocicleta que prestaba servicio de delivery.

Según indicaron testigos en el lugar, antes del arribo del personal policial, el conductor de la motocicleta se retiró por sus propios medios, quedando únicamente el rodado mayor en el sitio del impacto. Esta situación motivó que los efectivos centraran su intervención en el vehículo restante y en las personas que se encontraban en su interior.

Al llegar al lugar, el personal policial constató la presencia de una Ford EcoSport de color blanco, mal estacionada sobre Pasaje Colón. En el interior del automóvil se encontraba una mujer que, al ser entrevistada, evidenciaba claros signos de haber consumido alcohol. Los uniformados percibieron aliento etílico al hablar, motivo por el cual se solicitó la intervención del personal de Tránsito Municipal para realizar las actuaciones correspondientes.

El test de alcoholemia practicado a la conductora. FOTO: HD PICO TRUNCADO

Una vez en el lugar, los agentes de Tránsito iniciaron el procedimiento de rigor. Durante varios minutos, la conductora se negó a someterse al test de alcoholemia, generando demoras en el operativo. Finalmente, accedió a realizar la prueba, que arrojó un resultado positivo de 1,26 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido.

Además del resultado del examen, se constató que la mujer no contaba con la documentación obligatoria para circular, por lo que se dispuso el secuestro preventivo del vehículo y su traslado conforme a lo establecido por la normativa vigente.

Mientras se desarrollaban las tareas administrativas y el procedimiento avanzaba, la situación se tornó tensa. La pareja de la conductora, que se encontraba presente en el lugar, comenzó a proferir insultos y expresiones agresivas tanto hacia el personal de Tránsito Municipal como hacia los efectivos policiales y otras personas que se habían congregado en la zona.

Ante la persistencia de la conducta hostil y los disturbios generados en la vía pública, el hombre fue reducido por la fuerza policial y demorado en carácter de contraventor, con el objetivo de restablecer el orden y garantizar la seguridad del procedimiento.