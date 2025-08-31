Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incidente vial alteró la madrugada del domingo en pleno centro de Pico Truncado, cuando una moto Corven 110 colisionó con una Toyota Hilux perteneciente a la Seccional Primera de Policía de Santa Cruz. El hecho se registró pasada la medianoche, alrededor de las 00:30 horas, en la intersección de las calles Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, una zona de tránsito frecuente en la ciudad.

Según informó el portal de noticias Canal Activo, los conductores de ambos vehículos fueron sometidos a tests de alcoholemia, arrojando resultados negativos. Esto descartó el consumo de alcohol como factor determinante en el incidente, aunque las circunstancias exactas de la colisión continúan siendo analizadas por las autoridades de tránsito.

El impacto fue en una de las puertas del móvil. (FOTO: CANAL ACTIVO)

La moto Corven fue retenida por carecer de la documentación necesaria, mientras que la camioneta policial permaneció en el lugar para que se realizaran las diligencias correspondientes a un vehículo oficial. Esta situación requirió de procedimientos adicionales para garantizar que se cumplieran los protocolos internos y las normas legales vigentes.

Desde la Dirección de Tránsito de Pico Truncado se destacó la importancia de este tipo de controles y verificaciones, que buscan no solo sancionar irregularidades, sino prevenir accidentes y fomentar la seguridad vial en la ciudad. La institución remarcó que el respeto a las normas de tránsito es fundamental para evitar siniestros y preservar la integridad de los vecinos y los propios agentes.