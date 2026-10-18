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Una pareja denunció haber sido perseguida por varios vehículos y que sus ocupantes intentaron robarles las motos en distintos puntos de Pico Truncado. La secuencia habría comenzado cuando circulaban por Mariano Moreno y Güemes.

La mujer, de 26 años, y su pareja, de 22, se desplazaban en una Mondial RD 200 negra y una Kawasaki 250 verde. Según la denuncia, un Volkswagen Vento negro intentó embestirlos, pero no lo logró. La pareja se alejó por 9 de Julio y luego dobló hacia Viamonte y Mariano Moreno.

En ese lugar apareció un Chevrolet Corsa azul, desde el cual les habrían exhibido un arma de fuego. Dijo que no pudo observar directamente la pistola utilizada debido a que, al mismo tiempo, otro hombre descendió e intentó quitarle la motocicleta. Su pareja salió corriendo.

Al advertir la presencia de un móvil policial, los hombres se retiraron. La pareja informó a los efectivos sobre lo ocurrido y luego se fue del lugar. Sin embargo, al llegar a la esquina de Hipólito Yrigoyen y Cepernik, una Ford Ranger dorada chocó a la pareja de la mujer.

Cuatro hombres descendieron del vehículo y, según el relato de la denunciante, uno apuntó con armas de fuego a su pareja, quien volvió a escapar, de acuerdo con lo que conoció La Opinión Austral.

La mujer quedó forcejeando con uno de los hombres, que junto con los demás habría intentado llevarse la motocicleta verde. Ella pidió auxilio a los gritos, situación que hizo que los sospechosos se retiraran rápidamente del sitio.

La denuncia fue caratulada como tentativa de robo calificado e interviene el Juzgado de Instrucción N° 1 local. En las diligencias participaron personal de Criminalística y de la División de Investigaciones.