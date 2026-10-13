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Una familia fue desalojada de la casa que alquilaban en la localidad de pico truncado y tomaron la determinación de acomodar sus cosas y acampar afuera de la municipalidad. La situación ocurrió ahora de la tarde del lunes 12 de octubre del corriente año, Informaron medios locales.

Se trata de una pareja y sus cinco hijos, a quienes aparentemente le solicitaron la vivienda en la que se encontraban y, al no tener los recursos económicos necesarios para poder mudarse a otro lugar, tomaron la determinación de dejar todas sus pertenencias frente a la puerta del edificio municipal ubicado en la calle 9 de Julio.

De acuerdo a la información brindada a través del Periódico Las Heras dieron a conocer que alrededor de las 17:00 horas la mujer se encontraba en el interior de la municipalidad reunida con autoridades que estaban buscando una solución para ella y sus allegados. Asimismo, desde Desarrollo Social estaban buscando una manera de brindar ayuda a la familia.

En tanto, el hombre se encontraba recogiendo al resto de sus pertenencias junto a vecinos de la zona que decidieron ayudarlo ante el triste momento que atraviesa su familia. La pareja y sus cinco hijos se encontraban en situación de calle hasta el cierre de la jornada del lunes pasado.

Mientras tanto el edificio municipal de la localidad de Pico Truncado estaba rodeado por efectivos policiales que estaban custodiando la situación para que no pasara mayores. Por el momento no se dio a conocer si la familia obtuvo respuestas por parte de las autoridades.