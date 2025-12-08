Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 47 años viajo desde Puerto San Julián hasta Pico Truncado para participar de un evento de rock y terminó siendo víctima de un violento robo que incluyó una agresión física por parte de dos ladrones, según conoció el diario La Opinión Austral. La Comisaría Primera se encuentra trabajando en relación del hecho tras la denuncia recibida alrededor de las 15:45 horas del domingo 7 de diciembre. El ciudadano no sufrió lesiones.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso este medio, el damnificado le explicó a los uniformados de la dependencia policial que arribó a la localidad con el propósito de asistir a un evento musical de rock. Tras el evento, consumió diversas bebidas alcohólicas y posteriormente decidió dormir en una vivienda cuyo domicilio y propietario desconoce hasta el momento. Al despertar, comenzó a caminar con la intención de encontrar a sus amigos, quienes, según él recordaba, descansarían en una escuela de la cual tampoco recuerda el nombre ni la ubicación exacta.

Fue en ese momento, mientras se encontraba a pie buscando a sus conocidos, que fue interceptado por dos delincuentes. El damnificado logró reconocer a uno de los agresores, a quien identificó con el apodo de “Pela“. Estos dos sujetos lo agredieron físicamente y le sustrajeron su teléfono celular, un Samsung A52 de color negro.

El robo revistió particular gravedad debido a que dentro del cobertor del teléfono celular se encontraban elementos de suma importancia para el damnificado. Específicamente, sustrajeron su DNI, la tarjeta de Mercado Pago y la Cédula de Identificación correspondiente a su rodado, un vehículo marca Symbol modelo 2013, de color blanco, cuya patente no pudo recordar.

Afortunadamente, el hombre de 47 años no resultó con lesiones físicas a raíz del altercado, por lo que no fue necesaria la intervención de personal médico. Tras lo sucedido, y sin poder precisar el lugar exacto donde ocurrió el ilícito, fue trasladado en un móvil policial a la dependencia.

Finalmente, la autoridad judicial de turno, la doctora González, tomó conocimiento de los hechos, y las actuaciones fueron giradas al Juzgado de Instrucción N° 1 local para que se inicie la investigación correspondiente sobre el robo y la identificación de los implicados.