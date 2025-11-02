La inseguridad volvió a golpear en pleno centro de Pico Truncado. Una docente de la Escuela Especial N°3 fue víctima del robo de su computadora portátil y un bolso institucional cuando un delincuente, en cuestión de segundos, ingresó a su vehículo estacionado frente al establecimiento. Todo quedó registrado en video y generó indignación entre la comunidad educativa y los vecinos de la zona.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió durante la jornada del viernes, frente a la Escuela Especial N°3, en una zona habitualmente transitada por padres, docentes y alumnos. Según pudo saberse, la víctima había dejado su vehículo, un Chevrolet Celta, estacionado sobre la calle mientras cumplía con su jornada laboral. En ese momento, un individuo aprovechó una distracción y la puerta delantera izquierda del rodado, que había quedado sin seguro, para ingresar al interior y sustraer rápidamente una notebook marca Dell y un bolso con el logo del establecimiento educativo.

This browser does not support the video element.

El robo duró menos de 30 segundos. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el preciso instante en que el delincuente abre la puerta del automóvil, revisa el interior y se retira con los objetos en cuestión, caminando con total tranquilidad. Testigos señalaron que el sujeto actuó “con conocimiento de lo que hacía” y que no se trató de un hecho improvisado.

El caso generó fuerte preocupación entre el personal docente y los vecinos del sector, quienes aseguran que este tipo de hechos “se repiten con frecuencia” en inmediaciones de las instituciones educativas. “Ya no se puede dejar nada en los autos, ni siquiera por unos minutos”, lamentó una docente al ser consultada por este medio.

Tras la denuncia correspondiente, intervino el personal de la Comisaría Primera de Pico Truncado, que ya se encuentra analizando las imágenes del video con el objetivo de identificar al responsable. Además, se solicitó la colaboración de la comunidad: cualquier información que permita dar con el ladrón puede comunicarse al número 297-5080384 o en la dependencia policial más cercana.