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Esther Rosario Crespo de Riera, “Tota”, fue intendenta de Comandante Luis Piedra Buena y la primera mujer en Argentina en ocupar ese cargo.

Nacida el 2 de mayo de 1936 en la localidad santacruceña, cursó sus estudios primarios en la Escuela N° 6 “Isla Pavón” y continuó el secundario en Buenos Aires, donde se recibió de Perito Mercantil.

De regreso en la provincia de Santa Cruz, se desempeñó como docente y también trabajó en el ámbito comercial. En 1960 se casó con José Luis Riera Muñiz, oriundo de Puerto San Julián, con quien formó su familia. Su esposo, quien fue electo en 1973 como intendente de Piedra Buena, falleció trágicamente en un accidente de tránsito, dejando una profunda huella en la comunidad, motivo por el cual el Centro Deportivo Municipal lleva su nombre.

En 1983, participó activamente de las primeras elecciones democráticas tras años de dictadura. En esos comicios, fue elegida por el voto popular para conducir el municipio de Comandante Luis Piedra Buena, convirtiéndose en la primera mujer intendente del país. En un contexto donde la participación femenina en la política era todavía limitada, su triunfo abrió un camino para muchas otras mujeres en la vida pública.

Fue intendenta en los períodos 1983-1987 y 1987-1989, diputada provincial en los períodos 1989-1991 y 1991-1995. En el ámbito partidario ejerció diversos cargos como miembro del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical y del Comité Nacional, entre otros.

“Tota” Riera también fue diputada provincial.

Feminista y luchadora de los derechos de la mujer durante su labor parlamentaria se destacó por ser la autora del proyecto de ley de cupo femenino de la provincia de Santa Cruz.

Con información del Archivo Histórico y recopilación de Rosa Aguilar, el medio Piedra y Camino recordó que en una entrevista realizada por Alejandro Reinoso en 2008, “Tota” expresaba su mirada sobre la vida pública. En el reportaje remarcaba la importancia del respeto por la división de poderes, la convivencia política y el valor de las instituciones como base de una sociedad justa. Advertía, además, sobre los riesgos de naturalizar la discriminación política y la corrupción, insistiendo en la necesidad de construir una democracia sólida, basada en el respeto al que piensa distinto y en el funcionamiento independiente de los poderes del Estado.

A lo largo de su gestión impulsó iniciativas que fortalecieron la identidad cultural y el desarrollo de la comunidad: la creación del Centro Cultural Municipal, el impulso a FES.TE.SA y la promoción de proyectos educativos innovadores. Entre ellos, se destaca la creación en 1988 de la Escuelita Experimental, que con el tiempo se consolidaría como la Escuelita del Río, una propuesta pedagógica pionera en la provincia. Su mirada siempre estuvo puesta en un crecimiento sostenido, con arraigo y oportunidades reales para las futuras generaciones.

Falleció el 13 de febrero de 2018 en Río Gallegos. Tenía 81 años. Sus restos fueron trasladados a Comandante Luis Piedra Buena.