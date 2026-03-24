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El Gobierno de la provincia de Santa Cruz anunció la suspensión de clases para el turno tarde del miércoles 25 de marzo en las localidades de Puerto San Julián, Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz y Río Gallegos, debido a un alerta naranja por vientos intensos que afectará gran parte de la región.

La medida fue dispuesta por el Consejo Provincial de Educación, siguiendo las recomendaciones de la Subsecretaría de Protección Civil, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo ante condiciones climáticas adversas.

Alerta naranja por vientos fuertes: qué zonas afecta

Según informó la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, para este miércoles rige un alerta naranja por vientos en las zonas de las costas de Güer Aike y de Corpen Aike.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 120 km/h, generando condiciones potencialmente peligrosas.

El organismo nacional advierte que el nivel naranja implica fenómenos meteorológicos capaces de afectar la vida cotidiana, los bienes y el medio ambiente.

Alerta amarilla en el resto de Santa Cruz

Además, se mantiene vigente un alerta amarilla por vientos para el resto de la provincia de Santa Cruz. En estas áreas, se prevén velocidades de entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 110 km/h.

Recomendaciones ante el temporal

Desde las autoridades provinciales se emitieron una serie de recomendaciones para prevenir riesgos durante la jornada:

Evitar actividades al aire libre

Asegurar objetos que puedan volarse

Circular con extrema precaución, especialmente en rutas

Mantenerse informado a través de canales oficiales

Por último, se solicitó a la comunidad educativa seguir las comunicaciones oficiales ante posibles actualizaciones sobre la situación climática y las actividades escolares.