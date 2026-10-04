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La División Cuartel 15° de Bomberos intervino en la calle Heriberto Cobeñas al 200, en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, por la presencia de chispas en un poste eléctrico.

El aviso fue realizado por la Comisaría Primera. Al llegar, los efectivos constataron una anomalía en los conductores de alimentación de una luminaria y delimitaron el sector para prevenir riesgos para los vecinos y las personas que transitaban por el lugar.

Luego, personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) quedó a cargo del área para realizar las tareas de reparación y normalización de la red.

La zona fue asegurada y no se registraron daños a terceros.