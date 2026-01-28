Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo de emergencia movilizó a la Unidad de Rescate de Bomberos de la Policía de Santa Cruz sobre la Ruta Nacional 288, donde un conductor de una motocicleta de gran porte sufrió una caída. La rápida intervención conjunta con personal de Salud y Vialidad Nacional permitió estabilizar a la víctima, que se encuentra fuera de peligro.

La inmensidad de las rutas santacruceñas volvió a ser escenario de un operativo que puso a prueba la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia. Durante la noche del martes, la Unidad de Rescate de Bomberos de la Policía de la provincia de Santa Cruz recorrió cerca de 130 kilómetros por la Ruta Nacional 288 para intervenir en un siniestro vial que tuvo como protagonista a un motociclista.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho se registró en un tramo alejado de los principales centros urbanos, en cercanías de Comandante Luis Piedra Buena, una zona donde las distancias, el clima cambiante y las condiciones del camino suelen representar un desafío adicional para quienes transitan. Según la información oficial, el conductor de una motocicleta de gran envergadura perdió el control del rodado y cayó sobre la calzada, lo que motivó el alerta y la activación del protocolo de rescate.

Al arribar al lugar, el personal especializado desplegó maniobras técnicas de estabilización de la víctima, en un trabajo coordinado con profesionales de la salud. La intervención incluyó el empaquetamiento del motociclista, un procedimiento clave para inmovilizar al paciente y prevenir lesiones secundarias durante su traslado, especialmente en casos donde no se descartan traumatismos.

Un móvil de Bomberos y una ambulancia en el lugar del suceso. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

De manera paralela, los rescatistas realizaron la desconexión preventiva de la batería del rodado, una medida de seguridad habitual en este tipo de escenarios para evitar riesgos eléctricos o la generación de focos ígneos, sobre todo cuando se trata de motocicletas de gran porte que pueden presentar daños estructurales tras una caída.

El operativo contó además con la participación de la doctora Gabai, en representación del área de Salud, y de personal de Vialidad Nacional, que colaboró en el aseguramiento de la zona y la organización del tránsito, garantizando un entorno seguro tanto para la víctima como para los equipos de trabajo. En rutas como la 288, donde la circulación suele combinar transporte pesado, vehículos particulares y en temporada también turistas que recorren la provincia, este tipo de coordinación resulta fundamental.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que, gracias a la rapidez de la respuesta y al accionar profesional de los intervinientes, el damnificado se encuentra fuera de peligro.