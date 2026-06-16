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La rápida intervención de los bomberos volvió a demostrar la importancia de la prevención y la respuesta inmediata ante situaciones que, aunque puedan parecer menores, tienen el potencial de transformarse en emergencias de mayor magnitud. Durante la noche del lunes, una dotación de la División Cuartel 15° de Comandante Luis Piedra Buena debió acudir a un sector de la vía pública para controlar una quema de residuos que representaba un riesgo concreto de propagación hacia áreas con vegetación seca.

El hecho se registró alrededor de las 21:20 horas sobre la calle Gobernador Lista, entre Gobernador Mayer y Sáenz Peña, en un sector urbano donde la presencia de pastizales cercanos generó preocupación entre los vecinos. La alerta fue dada por una residente de la zona que observó la situación y decidió comunicarse con los servicios de emergencia para solicitar la intervención de los bomberos.

Tras recibir el aviso, los efectivos se movilizaron de manera inmediata a bordo de la unidad autobomba móvil, llegando al lugar pocos minutos después. Al arribar, constataron que se trataba de una quema de residuos domiciliarios realizada en el sector de la vereda con fines de limpieza.

Si bien el fuego se encontraba concentrado en un área reducida, las condiciones del entorno obligaban a actuar con rapidez. Frente a ese escenario, el personal desplegó una línea devanadera y comenzó las tareas de extinción. El trabajo permitió controlar rápidamente el foco ígneo y evitar que las llamas alcanzaran otros sectores. Una vez sofocado el fuego, los bomberos continuaron con una segunda etapa de seguridad destinada a eliminar cualquier posibilidad de reignición.

Las tareas demandaron aproximadamente veinticinco minutos de trabajo operativo. Luego de asegurar completamente el sector y constatar que no existían riesgos adicionales para los vecinos ni para las viviendas cercanas, la dotación dio por finalizada la intervención.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni daños materiales como consecuencia del incidente. Asimismo, desde el cuartel informaron que el personal regresó a la base a las 21:45 horas sin novedades operativas ni inconvenientes en los equipos utilizados durante el procedimiento.