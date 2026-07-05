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La rápida respuesta de los Bomberos evitó que un desperfecto doméstico terminara convirtiéndose en una tragedia durante la madrugada del sábado en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena. Un principio de incendio registrado en la cocina de un departamento movilizó a una dotación de la División Cuartel 15°, cuyos efectivos lograron controlar la situación en pocos minutos y evitar que el fuego se extendiera al resto de la vivienda.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió alrededor de las 4:15 de la madrugada, cuando el personal de Bomberos fue alertado sobre un foco ígneo en un departamento ubicado sobre la calle Julia Dufour Norte. De inmediato, una dotación partió hacia el lugar a bordo de la autobomba para atender la emergencia.

Al arribar al domicilio, los efectivos comprobaron que el incendio se encontraba localizado en el sector de la cocina. Gracias a la rápida intervención, el foco pudo ser controlado antes de que alcanzara otros ambientes del inmueble.

Tras realizar la inspección correspondiente, los bomberos determinaron que el origen del siniestro fue accidental. Según establecieron, una fuga de gas proveniente de una perilla defectuosa de la cocina permitió la salida del combustible, que al entrar en contacto con una hornalla encendida generó el principio de incendio.

Ante ese escenario, el personal actuó de inmediato cortando el suministro de gas desde la llave de paso. Una vez asegurada la instalación, se verificó que no existieran otros focos ocultos ni peligros para la ocupante del departamento.

Como parte del procedimiento preventivo, los bomberos recomendaron a la inquilina abstenerse de utilizar el artefacto hasta que sea inspeccionado y reparado por un gasista matriculado, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la instalación y evitar nuevos incidentes.

Afortunadamente, el episodio no dejó personas heridas ni intoxicadas y tampoco se registraron daños materiales de importancia, más allá de las consecuencias propias del foco ígneo en el sector de la cocina.