Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo preventivo de Bomberos se desplegó durante la madrugada del sábado en la avenida Belgrano al 300, en Comandante Luis Piedra Buena, luego de que la Policía solicitara asistencia por un siniestro vial. Un Peugeot 206 presentaba daños materiales de consideración y pérdida de fluidos. Los efectivos realizaron una inspección técnica y desconectaron la batería para neutralizar posibles riesgos eléctricos.

La intervención se desarrolló entre las 5:20 y las 5:42, cuando una dotación de dos integrantes de la División Cuartel 15°, dependiente del Departamento Zona III, acudió al lugar tras el requerimiento de la División Comisaría Primera. El procedimiento tuvo como objetivo principal asegurar la escena y prevenir posibles complicaciones derivadas de los daños que presentaba el vehículo.

Según pudo saber La Opinión Austral, al arribar a la avenida Belgrano, los bomberos encontraron un automóvil Peugeot 206 con importantes deterioros en su estructura y pérdida de fluidos. Durante la primera inspección también constataron que no había ocupantes en el interior del rodado.

Ante las condiciones observadas, el personal llevó adelante una revisión técnica y procedió a desconectar preventivamente los bornes de la batería. Esta maniobra resulta fundamental en este tipo de intervenciones, ya que permite reducir el riesgo de cortocircuitos, chispas o eventuales inconvenientes eléctricos que podrían agravar la situación, especialmente cuando un vehículo presenta daños importantes.

El trabajo se realizó de manera coordinada con los efectivos de la Comisaría Primera, que ya se encontraban interviniendo en el lugar. La articulación entre ambas dependencias permitió desarrollar las tareas de prevención y asegurar el sector mientras se completaban las verificaciones correspondientes. Una vez finalizadas las maniobras, los bomberos confirmaron que el riesgo eléctrico había sido neutralizado y que la escena se encontraba asegurada.