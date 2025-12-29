Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde la Comisaría Segunda Comandante Luis Piedra Buena de la Policía de Santa Cruz dieron a conocer la búsqueda de paradero de una vecina de la localidad.

Se trata de Flavia Andrea Wilche, de 51 años, de 1,60 metros de altura, contextura física delgada, cabello castaño claro y ojos color marrón.

Fue vista por última vez el viernes 26 de diciembre en una de las estaciones de servicio Axion dirigiéndose hacia la ciudad de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires.

Ante cualquier información, solicitan dirigirse a la dependencia policial más cercana o comunicarse al 101 o al celular 2966-649397.