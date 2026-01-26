Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La angustia crece en la capital santacruceña. A más de dos semanas de la desaparición de Gabriel Mileca, los operativos de búsqueda se intensifican en sectores urbanos, costeros y áreas naturales, mientras familiares y autoridades sostienen la esperanza de obtener una señal que permita dar con su paradero.

Río Gallegos atraviesa jornadas de profunda preocupación al cumplirse 16 días de la desaparición de “Gaby” como es conocido por sus seres queridos, el vecino cuyo paradero se desconoce desde el pasado 10 de enero. Con el correr de las horas, la incertidumbre se transforma en un peso que no solo recae sobre su entorno más cercano, sino que se extiende a buena parte de la comunidad, que sigue con atención cada novedad vinculada al caso.

Personal de Protección Civil, de la DDI y de Policía de Seguridad durante un control. FOTO: PROTECCIÓN CIVIL

En ese contexto, durante las últimas horas se desarrolló un nuevo operativo enmarcado en la clasificación de intervención profesional de búsqueda de persona. La salida de las dotaciones se produjo a las 15:30 y el regreso a las 17:10, con móviles livianos identificados como M-PRIO 716 y 717 y una dotación de dos efectivos abocados específicamente a las tareas de rastrillaje terrestre.

La zona de intervención incluyó el vaciadero municipal, sectores de la reserva municipal y la franja costera de Río Chico, áreas amplias y de características geográficas diversas, que combinan caminos de acceso vial, espacios recreativos y extensiones naturales donde la visibilidad y las condiciones del terreno pueden dificultar los recorridos. El despliegue comenzó en Chimen Aike, avanzando en dirección a Río Chico, con inspecciones minuciosas en puntos considerados estratégicos para la búsqueda.

Según se detalló oficialmente, el objetivo fue dar con Gabriel Darío Mileca, un hombre de aproximadamente 1,70 metros de estatura, contextura mediana, tez morena, cabello castaño oscuro y barba. A pesar del esfuerzo desplegado y la revisión de distintos sectores, el resultado del operativo fue negativo, sin novedades de interés hasta el momento. El procedimiento estuvo bajo la supervisión del Oficial Ayudante Pablo Chávez, en su rol de autoridad de servicio.

Bomberos durante el rastrillaje en el borde costero. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En paralelo, el personal de Protección Civil mantiene activa su participación en el operativo general. Las tareas no se limitan únicamente a los rastrillajes en la capital provincial, sino que también se extendieron a otras localidades. En Comandante Luis Piedra Buena, por ejemplo, se realizó la distribución de folletos informativos con datos del hombre desaparecido, en un trabajo conjunto con Protección Civil municipal. La estrategia apunta a ampliar el alcance de la búsqueda, reforzando la difusión del caso y apelando a la colaboración ciudadana.

Momento en el que se le comentaba a vecinos sobre la búsqueda. FOTO: PROTECCIÓN CIVIL

Las recorridas y controles en distintos sectores de Río Gallegos continúan de manera coordinada entre las distintas áreas intervinientes. Las autoridades reiteraron que la búsqueda sigue activa y que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser determinante. El pedido es claro: ante cualquier dato que pueda aportar a la localización de Gabriel Mileca, comunicarse de inmediato con las fuerzas de seguridad o los organismos intervinientes.