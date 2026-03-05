Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno Nacional acordó el reinicio de las obras de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, luego de varios años de paralización provocada por incumplimientos contractuales y la falta de actualización de precios en el proyecto.

La medida busca ordenar un conflicto que se arrastraba desde hace tiempo y que había frenado el avance de una de las obras energéticas más importantes del país. Desde la administración nacional señalaron que la decisión se enmarca en la política de respetar los compromisos asumidos por la Argentina y avanzar en la normalización del sector energético.

Con este acuerdo se avanza en la regularización de las condiciones necesarias para retomar la construcción de la represa Jorge Cepernic, una de las dos centrales hidroeléctricas proyectadas sobre el río Santa Cruz.

Reactivarán la construcción de la represa Cepernic.

A través de sus redes sociales, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, confirmó la decisión del Gobierno y destacó el avance del proceso de reactivación de las obras.

“Se reactivan las obras de las represas de Santa Cruz, que llevaban años de suspensión por incumplimientos contractuales”, publicó el funcionario.

Caputo explicó además que el acuerdo permitió “regularizar las condiciones para retomar inicialmente la construcción de la represa Cepernic, que podría finalizarse en el año 2030 y aportar 1860 GWh al Sistema Argentino Interconectado, fortaleciendo la matriz energética nacional”.

Finalmente, el ministro remarcó que la reactivación del proyecto forma parte del proceso de normalización del sistema energético del país. “Cumplimos los compromisos asumidos y seguimos normalizando el sector energético”, sostuvo.