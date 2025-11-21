Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, fue protagonista de un tenso episodio ocurrido este viernes por la mañana. Una mujer sufrió un accidente automovilístico sobre la Ruta Nacional Nº 3, cuando volcó a pocos kilómetros de Comandante Luis Piedra Buena, y -sorpresivamente- terminó siendo auxiliada por el mandatario provincial.

De acuerdo a la información difundida por FM Láser de la mencionada ciudad, Vidal circulaba por la misma ruta rumbo a la localidad cuando advirtió el siniestro. Fue uno de los primeros en descender para asistir a la conductora y única ocupante, colaborando en la contención inicial y evaluando su estado hasta que arribó el personal de emergencia.

Así quedó el vehículo de la mujer que volcó y fue auxiliada por Vidal. Foto: Patagonia Nexo.

Minutos después, y ante la necesidad de un traslado rápido, el gobernador la llevó en su propio vehículo hasta el Hospital Distrital de Comandante Luis Piedra Buena, donde quedó a cargo de los profesionales de guardia. Tras las primeras evaluaciones, se confirmó que se encontraba fuera de peligro, con heridas leves y bajo observación.

En la zona del vuelco trabajaron dotaciones de Bomberos, Policía Provincial y agentes de Vialidad, quienes aseguraron el rodado volcado, ordenaron el tránsito y realizaron acciones preventivas para evitar nuevos incidentes. Las causas del suceso serán determinadas mediante las pericias del personal especializado.

Cabe mencionar que este viernes, cerca de las 13 horas, Vidal publicó en sus redes sociales que se encontraba de visita en el Hospital Dr. Armando Zamudio Piedra Buena junto a la intendenta Analía Farías.

“Estuvimos entregando antenas Starlink para que el equipo de salud cuente con una mejor conectividad. Puede parecer un detalle, pero Santa Cruz tiene grandes distancias y cuando se trata de emergencias, un minuto sin comunicación puede hacer la diferencia”, escribió en su posteo.