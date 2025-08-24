Claudio Vidal participó del acto por 192° aniversario de Comandante Luis Piedra Buena: “Hay que seguir trabajando pensando en los demás” Con la presencia del gobernador Claudio Vidal y autoridades provinciales, Comandante Luis Piedra Buena conmemoró su 192° aniversario con un acto central y una agenda de actividades culturales y deportivas que convocaron a toda la comunidad. En su discurso, Vidal ratificó su acompañamiento a la gestión local, destacó las obras en marcha y llamó a la comunidad a trabajar unida para superar las dificultades.

Comandante Luis Piedra Buena celebró este domingo su 192° aniversario con un acto central que contó con la presencia del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, acompañado por el vicegobernador Fabián Leguizamón, la senadora nacional Natalia Gadano y el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez.

Las actividades comenzaron al mediodía con un acto protocolar donde se destacó la historia y la importancia de la localidad para el desarrollo de la provincia.

En su discurso, Claudio Vidal expresó un fuerte respaldo a la intendenta Analía Farías: “Quiero transmitirte todo el acompañamiento del equipo de gobierno en todo momento. Estuvimos antes y te vamos a seguir acompañando. A no bajar los brazos, a no claudicar, siempre hay que seguir trabajando y pensando en los demás y en qué podemos construir juntos”.

En este sentido, el mandatario provincia señaló que “no es fácil la situación que nos toca atravesar como argentinos ni en esta provincia” e hizo hincapié en las dificultades actuales por la falta de apoyo nacional: “Sabíamos que el estado de situación de la provincia iba a ser complejo, pero no esperábamos que a nivel nacional se iban a eliminar tantos planes de soporte a nivel educativo, en salud y vialidad. Los problemas de infraestructura vial tienen un responsable, que fue la mala administración de los fondos públicos. Tratamos de avanzar llevando nuevos gasoductos, redes de agua, instalaciones eléctricas, problemas de hace 10 o 15 años. El pueblo demanda soluciones y lo entiendo perfectamente”.

En un mensaje de unidad, el gobernador convocó a la comunidad a acompañar la gestión municipal y destacó que “ayuden a esta mujer maravillosa de buen corazón que tiene buenas intenciones para su pueblo y que lo único que hace es trabajar, con aciertos o con errores. Todos nos podemos equivocar, y cuando uno se equivoca corresponde pedir disculpas, pero seguir trabajando”.

Finalmente, reafirmó que “con una administración responsable y fijando prioridades vamos a sacar esta provincia adelante”.

Durante todo el fin de semana se llevaron a cabo en la localidad distintas actividades recreativas que pusieron en valor la identidad de la ciudad y el compromiso de sus habitantes con el crecimiento de la región.