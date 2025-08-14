Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves 14 de agosto, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó sobre una interrupción total en el suministro de agua en Comandante Luis Piedra Buena, debido a la rotura del acueducto en la calle Saturnino García.

El corte de agua afecta a todos los barrios de la localidad. Personal del distrito de saneamiento trabaja en el lugar para reparar la avería, estimando una duración aproximada de cuatro horas. La empresa solicita a los vecinos transitar con precaución por la zona donde se realizan las tareas.

Desde SPSE indicaron que, una vez finalizados los trabajos, la normalización del servicio será gradual, hasta alcanzar los niveles habituales de presión y caudal.

Mientras tanto, se recomienda a la comunidad hacer un uso racional del agua disponible y tomar las medidas necesarias para afrontar el corte temporal.