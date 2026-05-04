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En una región donde la actividad ganadera forma parte del pulso económico y cultural, los controles en rutas adquieren un valor clave para prevenir delitos que afectan directamente a los productores. En ese contexto, un procedimiento llevado adelante por la División Operaciones Rurales de Piedra Buena terminó con el secuestro de carne bovina transportada sin documentación que acreditara su origen.

El operativo se desarrolló en el marco de tareas preventivas sobre rutas nacionales y provinciales de la jurisdicción, con especial foco en la detección de delitos contra la propiedad, como el abigeato, y en infracciones a la normativa vigente en materia de fauna. Fue sobre la Ruta Nacional N° 288 donde los efectivos detuvieron la marcha de un vehículo ocupado por cuatro hombres mayores de edad.

Momento en el que se realizaba el control. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Durante la identificación de los ocupantes y la inspección del rodado, los uniformados constataron que en el interior se transportaba un animal bovino ya faenado. Ante la consulta de rigor, los individuos no pudieron acreditar de manera fehaciente la procedencia de la carne, una irregularidad que, en zonas rurales de Santa Cruz, activa de inmediato los protocolos de actuación.

Frente a esta situación, se dio intervención a la autoridad judicial competente, que dispuso el secuestro del producto y la fijación de domicilio de los involucrados, quienes quedaron supeditados a la causa. Además, y conforme a las disposiciones sanitarias y legales vigentes, se procedió a la desnaturalización de la carne incautada, evitando así su posible comercialización o consumo.

En el lugar también intervino personal del Gabinete Criminalístico, encargado de llevar adelante las pericias correspondientes para documentar el procedimiento y aportar elementos técnicos a la investigación en curso.