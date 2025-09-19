Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un despliegue sin precedentes para la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, la Policía de la Provincia de Santa Cruz ejecutó en la madrugada del viernes un importante operativo antidrogas que culminó con la demora de 14 personas, el secuestro de cocaína y marihuana listas para su comercialización, además de dinero en efectivo y elementos vinculados al fraccionamiento y venta de estupefacientes.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, el procedimiento comenzó cerca de las tres de la mañana del 19 de septiembre y estuvo a cargo de la División Investigaciones y Narcocriminalidad Isla Pavón, bajo la órbita de la Fiscalía General de Río Gallegos, conducida por el fiscal general Julio Zárate.

Un efectivo de la DDI ingresando a una de las moradas. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Según pudo saber este diario, la magnitud del despliegue incluyó allanamientos simultáneos en cuatro domicilios ubicados en distintos puntos estratégicos de la ciudad: Gobernador Gregores al 100, Barrio 118 Viviendas, Benigno Fernández al 600 y Gobernador Lista al 200. El objetivo fue sorprender a los investigados, reducir riesgos y garantizar la seguridad de los equipos intervinientes.

La operación no se limitó a los allanamientos en inmuebles. También se concretó la demora de un sospechoso en la vía pública y la requisa de un vehículo vinculado a la causa. Como resultado de las diligencias, se incautaron varias dosis de cocaína y marihuana ya fraccionadas y preparadas para su venta, además de balanzas de precisión, elementos de corte, dispositivos electrónicos y una suma considerable de dinero en efectivo que reforzaría la hipótesis de que se trataba de una red dedicada al narcomenudeo.

De los 14 demorados, entre los que se encuentran tanto mayores como menores de edad, todos quedaron a disposición de la justicia federal en el marco de la Ley Nacional de Drogas. La investigación continuará para determinar el grado de responsabilidad de cada uno en la organización y el alcance real de sus actividades.

El Grupo de Operaciones Especiales estuvo encargado de los ingresos tácticos y consigna. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El operativo contó con la participación de unidades especializadas como Fuerzas Especiales Zona Sur y la División Narcocriminalidad Puerto San Julián, además de las Divisiones Comisaría Primera y Segunda de Comandante Luis Piedra Buena. Cada equipo desempeñó un rol específico, desde el apoyo perimetral hasta el ingreso en los domicilios, lo que permitió un accionar coordinado y sin incidentes. La supervisión estuvo en manos del superintendente de Policía Judicial e Investigaciones, el director general de Investigaciones y el jefe del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Centro, quienes se hicieron presentes en el terreno para garantizar la correcta ejecución de las medidas.