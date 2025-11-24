Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una tarde marcada por el viento patagónico y el intenso movimiento vehicular en la Ruta Nacional Nº3 terminó con un nuevo siniestro vial que volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en las rutas del centro santacruceño. Este domingo, un Peugeot 207 despistó a la altura del kilómetro 2369, en las cercanías de Comandante Luis Piedra Buena, destruyó parte del guardarrail y quedó seriamente dañado a la vera de la calzada. La rápida asistencia de los equipos de emergencia evitó mayores consecuencias y permitió trasladar a la conductora al hospital local.

El incidente ocurrió en horas de la tarde, cuando el tránsito —habitualmente cargado por turistas, transportistas y residentes que conectan la ruta con Río Gallegos, Puerto Santa Cruz y la zona norte— comenzaba a intensificarse. Testigos señalaron que el vehículo perdió estabilidad de manera repentina, salió de la traza asfaltada y golpeó violentamente contra el guardarrail antes de detenerse varios metros más adelante.

Ante el aviso inmediato al sistema de emergencias, una dotación de cinco efectivos a bordo del móvil de rescate Prio 1049 acudió al lugar. Según pudo saber La Opinión Austral, los bomberos trabajaron en las tareas de aseguramiento del rodado, siguiendo los protocolos estipulados para siniestros en ruta: desconexión de batería, verificación de derrames de fluidos inflamables y control de riesgos asociados al impacto.

La escena presentaba signos claros del fuerte golpe. La estructura metálica del guardarrail quedó destruida, mientras que la parte frontal del Peugeot exhibía daños severos. Pese a ello, la conductora logró ser asistida a tiempo. Personal del Hospital de Piedra Buena arribó al sitio y dispuso su traslado para realizar los estudios correspondientes y determinar la gravedad de sus lesiones, aunque en principio no se reportaron heridas de riesgo vital.

El operativo se desarrolló con la colaboración permanente de las fuerzas de seguridad, que coordinaron el ordenamiento del tránsito para evitar nuevos incidentes, especialmente en un tramo donde las condiciones climáticas suelen jugar un papel determinante.