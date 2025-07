Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una estancia recóndita de Santa Cruz, un operativo conjunto entre UATRE, RENATRE y la Policía Rural sacó a la luz una realidad estremecedora: un trabajador rural vivía en condiciones de total abandono, sin agua potable, sin electricidad, sin calefacción y sin certezas sobre su salario. El hallazgo reaviva el debate sobre la invisibilidad de los peones rurales en la Patagonia profunda y la necesidad urgente de reforzar los controles laborales en el sector agropecuario.

Fue durante una inspección llevada a cabo en el establecimiento rural La Suerte, cercano a la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, donde los inspectores encontraron al peón, completamente solo, desorientado y sin contacto con sus empleadores. La situación fue calificada por las autoridades como “extrema” y el caso ya fue denunciado ante la Justicia.

El trabajador no sabía cuánto cobraba, si es que cobraba algo. No tenía medios para comunicarse, ni acceso a agua potable o energía eléctrica. Dormía en un lugar precario y se calefaccionaba con un tacho, lo que ya le habría generado problemas de salud indicaron desde la Seccional 776 de UATRE Río Gallegos encabezada por Juan Pablo Contreras, secretario general.

Sin sueldo, sin derechos, sin auxilio

Según detalló UATRE, el hombre llevaba varios años prestando servicios en el establecimiento sin contar con recibos de sueldo, contrato alguno ni información clara sobre su situación laboral. En los hechos, se trataba de un trabajador sin existencia legal. Aislado del mundo, no tenía ni siquiera un teléfono, y dependía de la ayuda de un amigo y de un conocido que, con el supuesto permiso del patrón, mantenía caballos en el lugar.

La cama en la que dormía el trabajador rural. (FOTO: UATRE PATAONIA)

El panorama que encontraron los inspectores fue desolador. La vivienda del peón, deteriorada y carente de mantenimiento, no tenía acceso a electricidad. Los cables estaban inutilizables y no había generadores ni otras fuentes de energía. El baño no funcionaba por falta de agua, y el hombre debía caminar más de 100 metros para buscar agua en el río Santa Cruz, su única fuente cercana.

Las imágenes obtenidas durante la inspección documentan con crudeza la situación: instalaciones destruidas, paredes húmedas, conexiones eléctricas peligrosas y una absoluta falta de provisiones. El hombre, de edad no precisada, sobrevivía gracias a lo poco que lograba procurarse por sus propios medios.

Desde la delegación regional del RENATRE confirmaron que se trataba de un caso flagrante de violación a los derechos laborales más básicos ya que las condiciones en las que vive este trabajador no se corresponden ni siquiera con los estándares mínimos de dignidad humana. No es solo informalidad: esto es abandono, explotación y negligencia criminal.

Denuncia en marcha y posibles cargos penales

Tras el operativo, las entidades intervinientes iniciaron las actuaciones legales correspondientes. El caso fue elevado a las autoridades judiciales para que se investigue una posible figura penal de trata laboral o reducción a la servidumbre, tipificada en la legislación argentina como un delito grave.