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Alma Avril Collado, la nena de Comandante Luis Piedra Buena que hace un par de meses tuvo que ser derivada a Ciudad de Buenos Aires, continúa internada en Caleta Olivia realizándose un tratamiento oncológico.

En julio, había estado internada durante ocho días en Piedra Buena y después, en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) del Hospital de Caleta Olivia. Posteriormente, estuvo derivada durante tres semanas en el Hospital Garrahan con el objetivo de realizar estudios especificos y precisar un diagnóstico.

Tras su regreso a Santa Cruz, la niña se encuentra internada nuevamente en Caleta Olivia.

“¡No hay palabras para describir lo inmensa que sos hija! Mi vida, es un privilegio ser tu mamá, sostenerte, cuidarte y amarte, gracias infinitas por seguir luchando! … Con mi corazón devastado, pero vos sos mi fuerza. Sigan rezando por alma, sus oraciones nos llegan”, compartió Tamara, mamá de Alma, a través de las redes sociales en referencia a las cadenas de oración que se han realizado en las últimas semanas.

Además, compartió una reflexión en la que nuevamente destacó las fuerzas que tiene la pequeña. “El cáncer nos quitó todo, nos despojo de todo lo lindo que tiene la vida, pero no puede con tus fuerzas y tus ganas de vivir“.

“Borró mi sonrisa, sacó los sentimientos más tristes que puedan existir, me robó la chispa, mi manera de ver los días, pero no puede sacarme el amor que siento por vos hija, me tiró al piso y me golpeó de una manera que siento que no hay después, que sólo vivo el minuto a minuto y disfruto el tenerte, y los pocos momentos de lucidez que me regalas! Tus palabras diciéndome: ‘Mami, te amo’, agradeciéndome que sea tu mamá.. son pocos los momentos que estás lúcida… Pero estás! Estás escuchándome todos los te amo y lo que te agradezco que estés luchando, late fuerte tu corazón cada vez que me escuchas cantarte, leyéndote y contándote una y otra vez cómo llegaste al mundo, cuánto te desee y valoro tanto tu presencia hija”.

Cerrando no pudo evitar manifestar: “Cómo duele todo esto, pero sólo queda agradecerte cada segundo de tu existencia, tu presencia, mis ojitos de cielo, ¡te amo eternamente! ¡Sos inmensa! ¡Mi guerrera infinita! Que privilegio ser tu mamá. Dame fuerzas para seguir de pie hija ¡¡¡Por favor!!! Quisiera volver a ese instante besándonos con tanto amor mi cielo!!! Mi Alma Avril, mi guerrera”.