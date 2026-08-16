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Una familia hizo público su profundo agradecimiento a Alan Raúl Márquez, Cabo Primero de Bomberos de la División Cuartel 15 de Piedra Buena, por su rápida y valiente intervención durante una emergencia ocurrida el jueves por la noche.

El pequeño, de apenas 9 meses, sufrió una broncoaspiración y sus padres, desesperados, solicitaron auxilio. Ante el llamado, Márquez acudió rápidamente y logró asistir al bebé en medio de un momento de extrema angustia para toda la familia.

Cristhian Artieda y Bárbara Alcaraz, papás del pequeño, destacaron la actuación del bombero a través de sus redes sociales. “Él es el héroe sin capa que la noche del jueves salvó a nuestro gordo de 9 meses. En el momento que por nuestras cabezas pasó lo peor, él salió sin pensarlo y nos sacó a nuestro bebé”, expresaron.

“Estamos agradecidos de por vida con vos, ya te lo dijimos mil veces, pero gracias de corazón, Alan” concluyeron.