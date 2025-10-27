Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo 26 de octubre, los santacruceños acudieron a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso de la Nación, renovando tres bancas que asumirán el 10 de diciembre.

El resultado general dejó dos lugares para el peronismo, representado por Fuerza Santacruceña, y una banca para La Libertad Avanza, que hizo una gran elección en varios puntos de la provincia.

Elecciones en el Departamento Corpen Aike: ganó Fuerza Santacruceña

En Corpen Aike se impuso Fuerza Santacruceña con el 36,48%, seguido por La Libertad Avanza con el 36,47% y Por Santa Cruz con el 15,41 %